С 1 января Хорватия переходит на евро. Правда, жителям страны приходится испытывать некоторые неудобства, так как более половины банкоматов отключены, чтобы их можно было перезагрузить для выдачи новых банкнот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но они готовы потерпеть, тем более, что национальная валюта будет использоваться еще полмесяца. Но самым большим и радостным новогодним подарком хорваты считают вхождение в Шенгенскую зону. После полуночи они смогут въезжать в страны ЕС без паспортного контроля.