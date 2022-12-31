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С 1 января Хорватия переходит на евро

31 декабря 2022 08:28
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С 1 января Хорватия переходит на евро. Правда, жителям страны приходится испытывать некоторые неудобства, так как более половины банкоматов отключены, чтобы их можно было перезагрузить для выдачи новых банкнот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января Хорватия переходит на евро-1

Но они готовы потерпеть, тем более, что национальная валюта будет использоваться еще полмесяца. Но самым большим и радостным новогодним подарком хорваты считают вхождение в Шенгенскую зону. После полуночи они смогут въезжать в страны ЕС без паспортного контроля.

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# Деньги # Фотофакт

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