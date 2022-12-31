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Удивляют не только флористы. Новый год в Америке начинается с грандиозного Парада роз

31 декабря 2022 07:40
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Новости США. Украсить праздник своими руками стремятся в разных уголках мира. В Америке полным ходом идет подготовка к параду роз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удивляют не только флористы. Новый год в Америке начинается с грандиозного Парада роз-1

Он проводится с 1890 года, и 1 января в пригороде Лос-Анджелеса на праздник собирается миллион зрителей. Удивляют не только флористы, хотя именно их труд в центре внимания. Очевидцы парада могут любоваться выставкой 600 тысячами цветков, объединенных в громадные композиции.

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# Новый год # Новости США

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