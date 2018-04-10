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Жители Аргентины спасли от гибели горбатого кита

10 апреля 2018 13:32
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Новости Аргентины. Спасательная операция, длившаяся более суток на одном из пляжей Аргентины, завершилась радостным ликованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Аргентины спасли от гибели горбатого кита-1

Спасателям и местным жителям удалось вернуть в море горбатого кита, который выбросился на берег. Чтобы млекопитающее не погибло под палящим солнцем, его накрывали мокрой материей и поливали водой. Во время прилива с помощью буксиров и тросов морского гиганта отправили в привычную среду обитания.

# Дикие животные # Фотофакт

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