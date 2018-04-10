Зачем в Азербайджане на избирательных участках будут использовать бесцветные чернила?

Новости Азербайджана. К событиям за рубежом. В Азербайджане наступил день тишины перед выборами президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любая агитация сегодня запрещена. За пост главы государства борются 8 кандидатов. 11 апреля по всей стране откроются избирательные участки, где граждане смогут отдать свой голос. Чтобы один человек не смог проголосовать дважды, на участках будут использовать бесцветные чернила. Ими будут маркировать пальцы избирателей.