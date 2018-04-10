Прямой эфир

Зачем в Азербайджане на избирательных участках будут использовать бесцветные чернила?

10 апреля 2018 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Азербайджана. К событиям за рубежом. В Азербайджане наступил день тишины перед выборами президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зачем в Азербайджане на избирательных участках будут использовать бесцветные чернила?-1

Любая агитация сегодня запрещена. За пост главы государства борются 8 кандидатов. 11 апреля по всей стране откроются избирательные участки, где граждане смогут отдать свой голос. Чтобы один человек не смог проголосовать дважды, на участках будут использовать бесцветные чернила. Ими будут маркировать пальцы избирателей.

# Президентские выборы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов
10 апреля 2018 10:00

В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов

В России 800 человек пострадали от укусов клещей
09 апреля 2018 15:36

В России 800 человек пострадали от укусов клещей

Армения стала парламентской республикой, Армен Саркисян принял присягу
09 апреля 2018 15:06

Армения стала парламентской республикой, Армен Саркисян принял присягу