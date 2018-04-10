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В результате мощного землетрясения в Италии обрушилась колокольня

10 апреля 2018 13:21
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Новости Италии. Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на Адриатическом побережье Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В результате мощного землетрясения в Италии обрушилась колокольня-1

Его эпицентр находился недалеко от небольшого населенного пункта Мучча на глубине около 9 километров.

В результате мощного землетрясения в Италии обрушилась колокольня-4

В результате природного катаклизма обрушилась колокольня одной из церквей. Данные о других разрушениях уточняются. В качестве мер предосторожности в пострадавших районах отменены занятия в школах. Приостановлено движение поездов.

В результате мощного землетрясения в Италии обрушилась колокольня-7

# Фотофакт # Землетрясение в Италии

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