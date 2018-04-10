В результате мощного землетрясения в Италии обрушилась колокольня

Новости Италии. Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на Адриатическом побережье Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его эпицентр находился недалеко от небольшого населенного пункта Мучча на глубине около 9 километров.