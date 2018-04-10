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Автобусная авария на Мальте: около 50 туристов пострадали

10 апреля 2018 13:14
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Новости Мальты. Причины аварии с участием автобуса устанавливают правоохранители на Мальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Автобусная авария на Мальте: около 50 туристов пострадали-1

Двухэтажное транспортное средство с открытым верхом двигалось по краю шоссе. Водитель не смог вовремя изменить направление, и автомобиль врезался в низко растущие ветви дерева. Два пассажира погибли на месте. Ещё около полусотни, включая детей, серьёзно пострадали.

Автобусная авария на Мальте: около 50 туристов пострадали-4

Чтобы эвакуировать людей спасателям пришлось задействовать подъёмный кран. Все они были доставлены в больницу. Среди травмированных оказались туристы из Великобритании, Бельгии, Италии, Испании, Германии и США.

# Фотофакт # Авария

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