Автобусная авария на Мальте: около 50 туристов пострадали

Новости Мальты. Причины аварии с участием автобуса устанавливают правоохранители на Мальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухэтажное транспортное средство с открытым верхом двигалось по краю шоссе. Водитель не смог вовремя изменить направление, и автомобиль врезался в низко растущие ветви дерева. Два пассажира погибли на месте. Ещё около полусотни, включая детей, серьёзно пострадали.