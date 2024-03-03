Жителей исландского Гриндавика эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана

По мнению метеорологов, вероятность извержения невысока, однако после недавних землетрясений в регионе и пробуждения огнедышащей горы правительство намерено перестраховаться, чтобы обезопасить местных жителей и временно вывезти из опасной зоны все население. Экстренные службы уже начали сооружать баррикады для защиты объектов и инфраструктуры города на случай извержения. Отметим, в последний раз вулкан был активен менее месяца назад. По оценкам ученых, он спал на протяжении 6 тысяч лет и впервые проснулся в 2021 году.