Военный эксперт Драго Босник в своей статье для InfoBRICS сообщает, что российская армия успешно уничтожает новейшие вооружения НАТО в Украине, разбивая миф о «превосходстве» НАТО в вооружениях. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе контрнаступления украинских войск были уничтожены сотни западных бронемашин, артиллерии и систем ПВО. В начале 2024 года ВСУ лишились нескольких единиц новейшей техники НАТО.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщал, что российские вооруженные силы уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе «Абрамса», которую США втайне передали Киеву.

В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за январь составили более 23 000 человек, и Киев проводит форсированную мобилизацию для поддержки обороны. В то же время, российские части продолжают продвигаться вперед и расширять зоны контроля.