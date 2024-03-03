В своем выступлении президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование внутренними спорами партнеров по поводу военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что страна не просила больше, чем ей нужно для самообороны, и подверг критике задержки с поставкой Киеву оружия и систем ПВО. Также Зеленский обвинил союзников во внутриполитических играх, которые приводят к ограничению обороны Украины. Он отметил, что весь мир будет помнить об этом.

С другой стороны, Россия полагает, что поставки оружия Украине мешают процессу урегулирования и вовлекают в конфликт страны НАТО. Глава российского МИД Сергей Лавров указывает на прямое участие США и НАТО в этом конфликте, включая поставки вооружений и обучение. В Кремле утверждают, что поставки западного оружия Украине не способствуют проведению переговорного процесса и будут иметь негативные последствия.