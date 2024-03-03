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Шестерых боевиков ликвидировали российские спецсилы в ходе КТО в Ингушетии

03 марта 2024 10:39
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Российские спецсилы ликвидировали 6 боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Режим КТО был введен в городе Карабулаке накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полицейские вышли на группу злоумышленников, которые засели в одной из квартир многоэтажного жилого дома и готовились к совершению атак.

Шестерых боевиков ликвидировали российские спецсилы в ходе КТО в Ингушетии-1

Однако когда правоохранители попытались задержать преступников, те открыли огонь. Власти экстренно эвакуировали местное население, оцепив четыре близлежащие улицы. Террористов окружили, а после их неудачной попытки бегства, спецназ ликвидировал всех боевиков. Предположительно атаки координировались из-за рубежа. Ведется расследование. По данным Минздрава региона, никто из мирных жителей в результате инцидента не пострадал. В министерстве опровергли информацию о жертвах перестрелки, которую распространяли некоторые СМИ.

# Международная политика

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