Шестерых боевиков ликвидировали российские спецсилы в ходе КТО в Ингушетии

Российские спецсилы ликвидировали 6 боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Режим КТО был введен в городе Карабулаке накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полицейские вышли на группу злоумышленников, которые засели в одной из квартир многоэтажного жилого дома и готовились к совершению атак.