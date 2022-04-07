Украина получит миллиард евро на вооружение. Что обсудили на заседании Европарламента?

Что же касается разрешения ситуации в Украине, то европейские парламентарии заняли как обычно двуличную позицию. Пока Россия пытается наладить мирный процесс путем переговоров, Брюссель ищет любые средства и способы поддержать конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной стороны, евродепутаты с завидным упорством пытаются наказать Москву. Так на прошедшем накануне заседании Европарламента они обсудили новые санкции, в частности запрет на импорт российских энергоносителей. И придумывали способы, как ужесточить давление на Россию. С другой стороны, Европарламент решил еще больше накачать Украину оружием. И на эти цели никаких денег не жалко. Киев получит миллиард евро на вооружение. И все это, по заявлениям депутатов, ради того, чтобы поскорее закончить конфликт. Правда, выбранный для этого путь выглядит весьма нелогичным, если не сказать тупиковым.