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Первостепенной задачей является эвакуация людей из зоны огня. Российская армия продолжает помогать населению Украины

07 апреля 2022 07:23
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И к ситуации в самой Украине. На фоне непрекращающихся боев российская армия продолжает оказывать помощь мирному населению. Первостепенной задачей по-прежнему является эвакуация людей из зоны огня и обстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первостепенной задачей является эвакуация людей из зоны огня. Российская армия продолжает помогать населению Украины-1

Для спасения их жизни в стране организовано семь гуманитарных коридоров. В населенных пунктах Донбасса, освобожденных от ВСУ, идет поиск и разминирование мин и неразорвавшихся снарядов. Жителям Украины продолжают приходить из России и гуманитарные грузы. Это продукты и товары первой необходимости. Всего проведено 750 гуманитарных акций в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

# Международная политика # Фотофакт

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