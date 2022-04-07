Первостепенной задачей является эвакуация людей из зоны огня. Российская армия продолжает помогать населению Украины

И к ситуации в самой Украине. На фоне непрекращающихся боев российская армия продолжает оказывать помощь мирному населению. Первостепенной задачей по-прежнему является эвакуация людей из зоны огня и обстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для спасения их жизни в стране организовано семь гуманитарных коридоров. В населенных пунктах Донбасса, освобожденных от ВСУ, идет поиск и разминирование мин и неразорвавшихся снарядов. Жителям Украины продолжают приходить из России и гуманитарные грузы. Это продукты и товары первой необходимости. Всего проведено 750 гуманитарных акций в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.