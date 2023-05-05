Жителей 18 населенных пунктов Запорожья перевезут вглубь области

Жителей 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области планируется временно перевезти вглубь региона по причине участившихся случаев обстрела, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Евгения Балицкого.

Как сообщил Балицкий, это относится к прилегающим к фронту городам и селам области. Данное решение принято для того, чтобы обеспечить защиту детей, пожилых людей, а также инвалидов и пациентов медицинских учреждений от вражеского обстрела.

На территории области будет обустроено временное жилье, а дети старшего школьного возраста продолжат обучение в учебных заведениях. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора, это вынужденная мера, предназначенная для защиты жителей фронтовых территорий, где противник наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.