Кириллов: Америка вербовала украинцев с опытом в области оружия массового поражения

Соединенные Штаты вербовали украинских специалистов, которые владели знаниями в области оружия массового поражения. Такое заявление сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

По его словам, одна из семнадцати американских лабораторий в штате Вашингтон осуществляла работы на украинской территории в рамках проекта под названием «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения». Кириллов сообщил, что директор управления научных исследований Минэнергетики Штатов Джон Стивен Бинкли еще в апреле прошлого года говорил о том, что ведомство будет взаимодействовать с украинской стороной с целью возобновления в Украине свернутых программ двойного назначения. Штаты также курировали украинские проекты по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку.