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Кириллов: Америка вербовала украинцев с опытом в области оружия массового поражения

05 мая 2023 15:00
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Соединенные Штаты вербовали украинских специалистов, которые владели знаниями в области оружия массового поражения. Такое заявление сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости. 

По его словам, одна из семнадцати американских лабораторий в штате Вашингтон осуществляла работы на украинской территории в рамках проекта под названием «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения». Кириллов сообщил, что директор управления научных исследований Минэнергетики Штатов Джон Стивен Бинкли еще в апреле прошлого года  говорил о том, что ведомство будет взаимодействовать с украинской стороной с целью возобновления в Украине свернутых программ двойного назначения. Штаты также курировали украинские проекты по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку. 

# Международная политика # Игорь Кириллов

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