Житель Мадрида: нас запирают в домах, в то же время мы можем толкаться в переполненной подземке. Где логика?

Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса. При этом не исключено: некоторые возьмут на вооружение опыт Швеции и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Против введения жесткого карантина и за иные, более мягкие формы ограничений, выступают многие европейцы. Что интересно: граждане этих стран ссылаются на Конституцию, утверждая, что предписания карантина нарушают ее основные положения.

Так, на улицы крупных городов вышли тысячи немцев. Они призывают остановить «коронавирусное безумие». И это несмотря на то, что в выходные в Германии зафиксировано почти 2300 случаев новых заражений – самый высокий показатель с конца апреля.

Самая крупная акция протеста состоялась в столице Испании. Участники митингов выступали против изоляции и призывали к отставке главы регионального правительства.

Житель Мадрида:

То есть нас запирают в домах, и в то же время мы можем толкаться в переполненной подземке, когда едем на работу. Где логика?

Акции протеста прокатились и по Аргентине. Здесь катализатором стал масштабный экономический кризис. Падение ВВП в стране и обнищание граждан превзошло показатели 20-летней давности. А в Израиле, где 18 сентября власти ввели повторный общенациональный карантин, протесты завершились разгоном демонстрантов. Несколько десятков человек были задержаны.