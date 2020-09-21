Прямой эфир

Самый длительный перерыв в истории. Сколько был закрыт Тадж-Махал?

21 сентября 2020 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. После самого длительного в истории перерыва в Индии возобновил работу Тадж-Махал. Из-за пандемии коронавируса достопримечательность не принимала посетителей целых шесть месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый длительный перерыв в истории. Сколько был закрыт Тадж-Махал?-1

Перед открытием во всех помещениях провели тщательную дезинфекцию. В день будут принимать не больше 5 000 посетителей. Чтобы избежать скопления людей на кассах, покупать билеты рекомендуется через интернет.

Самый длительный перерыв в истории. Сколько был закрыт Тадж-Махал?-4

Кроме того, на входе в здание у всех посетителей будут измерять температуру. В связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию, в Тадж-Махале запрещено делать групповые фото.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?
21 сентября 2020 18:54

В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?

Александр Лукашенко поздравил Армена Саркисяна и народ Армении с Днём Независимости
21 сентября 2020 12:26

Александр Лукашенко поздравил Армена Саркисяна и народ Армении с Днём Независимости

В Индии при обрушении жилого дома погибли 10 человек
21 сентября 2020 10:06

В Индии при обрушении жилого дома погибли 10 человек