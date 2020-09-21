Самый длительный перерыв в истории. Сколько был закрыт Тадж-Махал?

Новости Индии. После самого длительного в истории перерыва в Индии возобновил работу Тадж-Махал. Из-за пандемии коронавируса достопримечательность не принимала посетителей целых шесть месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед открытием во всех помещениях провели тщательную дезинфекцию. В день будут принимать не больше 5 000 посетителей. Чтобы избежать скопления людей на кассах, покупать билеты рекомендуется через интернет.