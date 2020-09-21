Прямой эфир

6 человек погибли, ещё 112 ранены. Мощный тайфун обрушился на Вьетнам

21 сентября 2020 20:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. Мощный тайфун, обрушившийся на центральный Вьетнам, привел к гибели шести человек. Различные ранения и травмы получили еще 112 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 человек погибли, ещё 112 ранены. Мощный тайфун обрушился на Вьетнам-1

Многие улицы и магистрали оказались затоплены. Повреждены свыше 22 тысяч домов, выведены из строя линии электропередачи и связи. Кроме того, в результате разгула стихии зафиксированы многочисленные оползни. Ряд населенных пунктов до сих пор остается отрезанным от внешнего мира.

6 человек погибли, ещё 112 ранены. Мощный тайфун обрушился на Вьетнам-4

В пострадавших районах не прекращаются спасательные и восстановительные работы. Для борьбы с последствиями стихии мобилизованы военные.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Италии хотят на треть сократить парламент
21 сентября 2020 20:28

Жители Италии хотят на треть сократить парламент

Самый длительный перерыв в истории. Сколько был закрыт Тадж-Махал?
21 сентября 2020 20:25

Самый длительный перерыв в истории. Сколько был закрыт Тадж-Махал?

В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?
21 сентября 2020 18:54

В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?