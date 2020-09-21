6 человек погибли, ещё 112 ранены. Мощный тайфун обрушился на Вьетнам

Новости Вьетнама. Мощный тайфун, обрушившийся на центральный Вьетнам, привел к гибели шести человек. Различные ранения и травмы получили еще 112 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие улицы и магистрали оказались затоплены. Повреждены свыше 22 тысяч домов, выведены из строя линии электропередачи и связи. Кроме того, в результате разгула стихии зафиксированы многочисленные оползни. Ряд населенных пунктов до сих пор остается отрезанным от внешнего мира.