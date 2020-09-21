Жители Италии хотят на треть сократить парламент

Новости Италии. В Италии проходит второй день голосования на Всенародном референдуме. Граждане страны должны принять решение – сокращать или нет число парламентариев на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в голосовании могут принять более 50 миллионов человек. Идея парламентской реформы принадлежит правящему «Движению пяти звезд», выступающему за обновление итальянской политики.

В парламенте Италии 945 депутатов – больше, чем во всех других европейских странах. Это число предлагается сократить до 600, что позволит сэкономить для бюджета более 81 миллиарда евро в год. Однако некоторые опасаются, что меньшее число депутатов будет означать более слабое представительство в парламенте.