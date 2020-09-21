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Жители Италии хотят на треть сократить парламент

21 сентября 2020 20:28
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Новости Италии. В Италии проходит второй день голосования на Всенародном референдуме. Граждане страны должны принять решение – сокращать или нет число парламентариев на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Италии хотят на треть сократить парламент-1

Участие в голосовании могут принять более 50 миллионов человек. Идея парламентской реформы принадлежит правящему «Движению пяти звезд», выступающему за обновление итальянской политики.

Жители Италии хотят на треть сократить парламент-4

В парламенте Италии 945 депутатов – больше, чем во всех других европейских странах. Это число предлагается сократить до 600, что позволит сэкономить для бюджета более 81 миллиарда евро в год. Однако некоторые опасаются, что меньшее число депутатов будет означать более слабое представительство в парламенте.

# Международная политика # Фотофакт

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