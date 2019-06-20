Работ-полицейский будет патрулировать улицы в Калифорнии

Новости США. Калифорнийские улицы будет патрулировать настоящий робокоп. Железного полицейского уже представили публике, и совсем скоро он приступит к несению службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робот оборудован колесами и видеокамерами с обзором 360 градусов. Картинка будет транслироваться в штаб-квартиру полиции в режиме реального времени, благодаря чему сотрудники смогут оперативно принять меры в той или иной опасной ситуации.