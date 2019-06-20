17 человек получили пожизненный срок за попытку государственного переворота в Турции

Новости Турции. Пожизненный срок они будут отбывать в колонии строго режима. Такое решение вынес суд Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Пожизненный срок они будут отбывать в колонии строго режима. Такое решение вынес суд Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о событиях июля 2016 года, когда в этой стране произошла попытка военного переворота. Подсудимых обвиняют в том числе в нарушении Конституции, попытке свержения правительства и парламента, а также убийстве 250 человек.
Разбирательства идут уже не первый год. Всего по делу проходят более 200 человек.