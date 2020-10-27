Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина

Массовые протесты против коронавирусных ограничений вспыхнули в странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек, несогласных с действиями властей по сдерживанию заболевания, вышли на улицы Барселоны. 26 октября правительство Испании ввело режим чрезвычайного положения и комендантский час.

С лозунгами и транспарантами демонстранты дошли до здания парламента. Там они стали жечь покрышки и мусорные баки. Полиции пришлось применить спецсредства. Сообщается о задержанных, однако их точное число не озвучивается.

В Риме на акцию протеста вышли владельцы и работники ресторанов и баров. Они недовольны тем, что их бизнес вновь подвергся ограничениям из-за распространения COVID-19. Через несколько дней заведения общепита, а также пабы должны будут закрываться в 18 часов, обычно именно в это время начинается основной наплыв посетителей.