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Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина

27 октября 2020 08:57
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Массовые протесты против коронавирусных ограничений вспыхнули в странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек, несогласных с действиями властей по сдерживанию заболевания, вышли на улицы Барселоны.

26 октября правительство Испании ввело режим чрезвычайного положения и комендантский час.  

Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина-1

Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина-3

С лозунгами и транспарантами демонстранты дошли до здания парламента. Там они стали жечь покрышки и мусорные баки. Полиции пришлось применить спецсредства. Сообщается о задержанных, однако их точное число не озвучивается.  

Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина-6

В Риме на акцию протеста вышли владельцы и работники ресторанов и баров. Они недовольны тем, что их бизнес вновь подвергся ограничениям из-за распространения COVID-19. Через несколько дней заведения общепита, а также пабы должны будут закрываться в 18 часов, обычно именно в это время начинается основной наплыв посетителей.  

Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина-9

Возмущенные рестораторы громили витрины магазинов, поджигали урны и забрасывали полицейских файерами. В ответ стражи порядка применили против протестующих дубинки.  

Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина-12

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# Акции протеста # Фотофакт

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