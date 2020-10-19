Президент Чехии раскритиковал поведение демонстрантов в Праге
Новости Чехии. Президент Чешской Республики подверг критике поведение демонстрантов, участвовавших в митинге против ограничительных мер, введенных в стране из-за COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Праге прошла массовая акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Акция протеста прошла в Праге. В ней участвовали около 2 тысяч человек, из них не менее 400 радикальных футбольных болельщиков.
В стране в настоящее время действует режим ЧС. Поэтому акцию разрешили при условии, что фанаты будут держаться небольшими группами и носить маски. Однако все эти требования были проигнорированы. Толпа забросала полицейских камнями и бутылками.
Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Около 20 человек получили травмы, включая стражей правопорядка, четверо были госпитализированы. Более 100 человек задержаны. У многих изъяли оружие и пиротехнику.