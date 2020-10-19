Президент Чехии раскритиковал поведение демонстрантов в Праге

Новости Чехии. Президент Чешской Республики подверг критике поведение демонстрантов, участвовавших в митинге против ограничительных мер, введенных в стране из-за COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Праге прошла массовая акция протеста против ограничений из-за коронавируса Акция протеста прошла в Праге. В ней участвовали около 2 тысяч человек, из них не менее 400 радикальных футбольных болельщиков.

В стране в настоящее время действует режим ЧС. Поэтому акцию разрешили при условии, что фанаты будут держаться небольшими группами и носить маски. Однако все эти требования были проигнорированы. Толпа забросала полицейских камнями и бутылками.