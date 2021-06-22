Прямой эфир

Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети

22 июня 2021 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Жертвами тропического шторма в США стали 12 человек, среди погибших 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети-1

В эпицентре разгула стихии оказались сразу несколько штатов: Миссисипи, Алабама, Флорида и Джорджия. Торнадо уничтожил около полусотни домов, повалены многие деревья. Скорость ветра местами достигала 137 километров в час.

Из-за подтоплений в Ньюпорте пришлось эвакуировать несколько десятков человек. На помощь пострадавшим пришли волонтеры местного Красного Креста. Одного мужчину унесло потоком воды. Его разыскивают спасатели.

Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети-4

Сейчас шторм «Клодетт» направляется на северо-восток через Южную и Северную Каролину.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти у 90% заболевших коронавирусом москвичей выявили мутировавший индийский штамм
21 июня 2021 18:22

Почти у 90% заболевших коронавирусом москвичей выявили мутировавший индийский штамм

Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях
21 июня 2021 15:54

Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях

Национальный театр Чехии отметил 140-летие концертом на пароходе
21 июня 2021 14:02

Национальный театр Чехии отметил 140-летие концертом на пароходе