Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети

Новости США. Жертвами тропического шторма в США стали 12 человек, среди погибших 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпицентре разгула стихии оказались сразу несколько штатов: Миссисипи, Алабама, Флорида и Джорджия. Торнадо уничтожил около полусотни домов, повалены многие деревья. Скорость ветра местами достигала 137 километров в час.

Из-за подтоплений в Ньюпорте пришлось эвакуировать несколько десятков человек. На помощь пострадавшим пришли волонтеры местного Красного Креста. Одного мужчину унесло потоком воды. Его разыскивают спасатели.