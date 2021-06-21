Прямой эфир

Национальный театр Чехии отметил 140-летие концертом на пароходе

21 июня 2021 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. Национальный театр Чехии отмечает 140-летие. Юбилей ведущая сцена страны решила отпраздновать необычным концертом, к тому же полностью безопасным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный театр Чехии отметил 140-летие концертом на пароходе-1

Оперный оркестр сделал сценой высокотехнологичный пароход, работающий на бесшумном электродвигателе. Он плыл по реке Влтава и делал музыкальные остановки. Звучали фрагменты опер известных композиторов: Верди, Пуччини и других.

Национальный театр Чехии отметил 140-летие концертом на пароходе-4

Вдоль берега выстраивались сотни слушателей. А самые преданные поклонники подходили к катеру вплотную на маленьких водных велосипедах. Как отметили организаторы, это прекрасный способ популяризации театра. К тому же концерт был совершенно бесплатным.

# Театр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Крупное ДТП в США. Погибли девять детей и один взрослый
21 июня 2021 11:53

Крупное ДТП в США. Погибли девять детей и один взрослый

В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране
21 июня 2021 10:55

В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране

В Москве из-за роста заболеваний коронавирусом продлеваются введённые ограничения
21 июня 2021 10:51

В Москве из-за роста заболеваний коронавирусом продлеваются введённые ограничения