Национальный театр Чехии отметил 140-летие концертом на пароходе

Новости Чехии. Национальный театр Чехии отмечает 140-летие. Юбилей ведущая сцена страны решила отпраздновать необычным концертом, к тому же полностью безопасным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперный оркестр сделал сценой высокотехнологичный пароход, работающий на бесшумном электродвигателе. Он плыл по реке Влтава и делал музыкальные остановки. Звучали фрагменты опер известных композиторов: Верди, Пуччини и других.