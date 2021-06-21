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Почти у 90% заболевших коронавирусом москвичей выявили мутировавший индийский штамм

21 июня 2021 18:22
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Новости России. В России за минувшие сутки, 20 июня, выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – более 7000. В Подмосковье статистика по выявленным случаям COVID-19 и вовсе стала рекордной с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти у 90% заболевших коронавирусом москвичей выявили мутировавший индийский штамм-1

При этом почти у 90 % новых заболевших так называемая дельта – мутировавший индийский штамм. Он считается более агрессивным и быстро распространяется. Дельте, по статистике, может противостоять только каждый третий – те, у кого высокие антитела.

Почти у 90% заболевших коронавирусом москвичей выявили мутировавший индийский штамм-4

В большинстве случаев иммунитету человека требуется больше времени для сопротивления коронавирусу. Этим и объясняется такой взрывной рост. На больничных койках все больше молодежи, потому вопрос вакцинации и ревакцинации сейчас особенно актуален.

# Коронавирус # Фотофакт

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