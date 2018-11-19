Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

Новости Вьетнама. Жертвами оползней, сошедших во Вьетнаме, стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в курортном городе Нячанг.

В результате ЧП, спровоцированного мощным тропическим штормом, рухнули несколько домов. Не менее четырех граждан числятся пропавшими без вести.

На поиски людей брошены сотни полицейских и военных. Из опасной зоны ведется эвакуация. Операция осложняется паводком.