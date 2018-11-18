Прямой эфир

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин

18 ноября 2018 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции более 280 тысяч человек вышли на улицы, выступая против роста цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин-1

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин-3

В ходе митингов, проходящих по всей стране, пострадали около 220 человек, более сотни протестующих задержаны.

Цены на топливо во Франции выросли примерно на 15 %, что и вызвало недовольство французов.

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин-6

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин-8

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин
17 ноября 2018 17:19

На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек
17 ноября 2018 17:03

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»
17 ноября 2018 12:33

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»