В Лондоне мужчина открыл стрельбу по прохожим

Новости Великобритании. На севере Лондона неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили три человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Новости Великобритании. На севере Лондона неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили три человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Энфилд. Мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов в толпу и скрылся с места преступления.
Район происшествия оцеплен. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.