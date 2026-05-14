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BZ: скандал вокруг Ермака – сигнал Запада Зеленскому

14 мая 2026 09:35
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BZ: скандал вокруг Ермака – сигнал Запада Зеленскому-0

Ситуация со взятием под стражу бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стала сигналом Владимиру Зеленскому от западных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

В публикации сообщается, что некоторые из наблюдателей рассмотрели в подобных шага давление со стороны Соединенных Штатов. Иные полагают, что речь идет о европейских игроках и ориентированных на Запад антикоррупционных сетях, желающих принудить Зеленского к реформам.

Автор статьи, ссылаясь на СМИ Украины, подчеркивает, что ситуация с Ермаком – «последнее предупреждение» Зеленскому. Наряду с этим, как указывается, в процессе может принимать участие украинская элита, надеющаяся на скорейшее завершение конфликта и обвиняющая Зеленского в препятствовании переговорному процессу.

Фото: Pinterest

# Лауреат международных конкурсов # Владимир Зеленский

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