Ситуация со взятием под стражу бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стала сигналом Владимиру Зеленскому от западных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

В публикации сообщается, что некоторые из наблюдателей рассмотрели в подобных шага давление со стороны Соединенных Штатов. Иные полагают, что речь идет о европейских игроках и ориентированных на Запад антикоррупционных сетях, желающих принудить Зеленского к реформам.

Автор статьи, ссылаясь на СМИ Украины, подчеркивает, что ситуация с Ермаком – «последнее предупреждение» Зеленскому. Наряду с этим, как указывается, в процессе может принимать участие украинская элита, надеющаяся на скорейшее завершение конфликта и обвиняющая Зеленского в препятствовании переговорному процессу.

Фото: Pinterest