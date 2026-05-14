На Земле ожидаются магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре.

Возмущение геомагнитного поля Земли ожидается 15 мая. Как указали специалисты, дело в том, что на Землю окажет воздействие очередная корональная дыра на Солнце.

Сила воздействия прогнозируется G1-G2 – средний уровень. Также не исключается вероятность удержания магнитосферы в «желтой» (возмущение) или «зеленой» (спокойное состояние) зонах.

Фото: официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН