Премьер-министр Латвии заявила об отставке

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в Сейм заявление об отставке. Вместе с ней уходит все правительство. Еще накануне партнеры по правящей коалиции заявили, что не поддерживают Силиню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвика Силиня, премьер-министр Латвии:

Я ухожу в отставку, но не сдаюсь и не отступаю от обещаний, данных народу Латвии, всем тем, с кем мы защищали европейские ценности. Новое единство и я будем продолжать их выполнять. Мой приоритет остается неизменным: безопасность Латвии, благополучие народа, а также будущее нашей общей страны. Спасибо за совместную работу.

Конфликт обострился после того, как премьер-министр объявила об освобождении от должности министра обороны страны. Поводом послужили инциденты с упавшими в Латвии дронами. Глава военного ведомства взял на себя ответственность за произошедшее и призвал не допустить втягивания армии в политические игры.