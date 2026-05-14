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Премьер-министр Латвии заявила об отставке

14 мая 2026 10:50
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в Сейм заявление об отставке. Вместе с ней уходит все правительство. Еще накануне партнеры по правящей коалиции заявили, что не поддерживают Силиню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Латвии заявила об отставке-2

Перед главой кабмина стоял выбор: либо добровольный уход, либо процедура вотума недоверия в Сейме. Она выбрала первый вариант. Политический кризис, назревавший внутри коалиции последние дни, достиг своего пика.

Премьер-министр Латвии заявила об отставке-4

Эвика Силиня, премьер-министр Латвии:
Я ухожу в отставку, но не сдаюсь и не отступаю от обещаний, данных народу Латвии, всем тем, с кем мы защищали европейские ценности. Новое единство и я будем продолжать их выполнять. Мой приоритет остается неизменным: безопасность Латвии, благополучие народа, а также будущее нашей общей страны. Спасибо за совместную работу. 

Конфликт обострился после того, как премьер-министр объявила об освобождении от должности министра обороны страны. Поводом послужили инциденты с упавшими в Латвии дронами. Глава военного ведомства взял на себя ответственность за произошедшее и призвал не допустить втягивания армии в политические игры. 

# Новости Латвии # Латвия

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