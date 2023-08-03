Прямой эфир

Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 23 человека, дороги охлаждают в том числе водомётами

03 августа 2023 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. В Южной Корее из-за аномальной жары погибли 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – люди старше 70 лет, проживавшие в селах и работавшие на полях и фермах.

Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 23 человека, дороги охлаждают в том числе водомётами-1

Также в стране зарегистрировано более 400 случаев заболеваний, связанных с жаркой погодой. На этом фоне местное правительство усилило контроль за пожилыми людьми, социально незащищенными гражданами и строителями, которым приходится работать на открытом воздухе.

Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 23 человека, дороги охлаждают в том числе водомётами-4

Так, в некоторых городах власти будут помогать в оплате расходов за электроэнергию. Также на улицах бесплатно раздают воду в бутылках и охлаждают дороги с помощью водометов. Сейчас на большей части территории страны температура достигает +38 °C.

# Погода # Новости Южной Кореи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коллективный Запад потерял своё влияние в африканском регионе из-за ситуации в Нигере
03 августа 2023 17:01

Коллективный Запад потерял своё влияние в африканском регионе из-за ситуации в Нигере

В Украине разоблачили преступную схему продажи детей – за границу вывезли 8 младенцев
03 августа 2023 17:00

В Украине разоблачили преступную схему продажи детей – за границу вывезли 8 младенцев

ЕС ввёл запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь
03 августа 2023 17:00

ЕС ввёл запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь