Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 23 человека, дороги охлаждают в том числе водомётами

Новости Южной Кореи. В Южной Корее из-за аномальной жары погибли 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – люди старше 70 лет, проживавшие в селах и работавшие на полях и фермах.

Также в стране зарегистрировано более 400 случаев заболеваний, связанных с жаркой погодой. На этом фоне местное правительство усилило контроль за пожилыми людьми, социально незащищенными гражданами и строителями, которым приходится работать на открытом воздухе.