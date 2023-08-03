ЕС ввёл запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь

Коллективный Запад не устает вводить все новые ограничения в отношении нашей страны. Причем на самых разных уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, новый запрет коснулся военно-промышленного комплекса. Речь идет об экспорте оружия, боеприпасов и авиации.

Как заявили в Брюсселе, санкции должны помешать военному и технологическому укреплению Беларуси. Все это происходит на фоне активного наращивания войск НАТО у наших границ. Особенно яркий пример тому – Польша. Официальная Варшава уже передислоцировала на границу боевые вертолеты. И, как отметили в Министерстве обороны страны, пилоты без колебаний готовы применить оружие. К слову, Польша не только увеличивает группировку войск у наших границ, но и активно работает над увеличением общей численности своей армии.