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ЕС ввёл запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь

03 августа 2023 17:00
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Коллективный Запад не устает вводить все новые ограничения в отношении нашей страны. Причем на самых разных уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, новый запрет коснулся военно-промышленного комплекса. Речь идет об экспорте оружия, боеприпасов и авиации.

ЕС ввёл запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Беларусь-1

Как заявили в Брюсселе, санкции должны помешать военному и технологическому укреплению Беларуси. Все это происходит на фоне активного наращивания войск НАТО у наших границ. Особенно яркий пример тому – Польша. Официальная Варшава уже передислоцировала на границу боевые вертолеты. И, как отметили в Министерстве обороны страны, пилоты без колебаний готовы применить оружие. К слову, Польша не только увеличивает группировку войск у наших границ, но и активно работает над увеличением общей численности своей армии.

# Международная политика # Фотофакт

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