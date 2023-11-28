Жену главы ГУР МО Украины Буданова пытались убить

Марианна Буданова, жена начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, находится в больнице после отравления тяжелыми металлами. Об этом пишет ТАСС.

Эти химические вещества не применяются ни в быту, ни в армии, что указывает на возможную попытку умышленного отравления. После того как состояние здоровья Марианны резко ухудшилось, она была помещена в больницу и сейчас проходит лечение.

В настоящее время проводится расследование покушения на убийство. Буданов ранее сообщал, что жена постоянно находится с ним в кабинете, несмотря на то, что она не работает в ГУР Минобороны.