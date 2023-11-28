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Ирландцы протестуют против погромов и избиений иностранных рабочих

28 ноября 2023 09:10
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Митинги против ксенофобии и антисемитизма прошли в Ирландии. В Дублине тысячи людей вышли на улицы, призывая власти покончить с фашиствующими группировками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирландцы протестуют против погромов и избиений иностранных рабочих-1

Причиной протестов стали беспорядки, вспыхнувшие в конце прошлой недели, после нападения мигранта с ножом на детей, в результате которого три ребенка получили ранения. Тогда группы молодых людей стали избивать иностранных рабочих и устроили погромы. Манифестанты считают, что в беспорядках виноваты власти, в частности министр юстиции и глава полиции, которые не смогли или не захотели задержать членов крайне правых группировок, призывающих к насилию.

# Акции протеста # Фотофакт

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