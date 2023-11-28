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Пассажир самолёта в США вышел через аварийный люк на крыло перед самым взлётом

28 ноября 2023 09:11
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В аэропорту Нового Орлеана вылет самолета был прерван по весьма необычной причине. Один из пассажиров, видимо, передумав лететь, внезапно открыл аварийный люк, вышел на крыло лайнера, который уже стоял на взлетной полосе и спрыгнул на землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажир самолёта в США вышел через аварийный люк на крыло перед самым взлётом-1

Рейс, по понятным причинам, пришлось отложить на несколько часов. А наделавшего шума мужчину задержали сотрудники службы безопасности. Что заставило его таким нетрадиционным способом покинуть самолет, узнать им не удалось. На всякий случай его передали на обследование врачам, которые, возможно, смогут раскрыть эту тайну. До их вердикта нарушителю спокойствия решили пока не предъявлять никаких обвинений.

# Самолет # Фотофакт

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