В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну

Представитель китайского правительства заявил, что Китай готов создавать предпосылки для мирного объединения с китайским Тайванем, но не будет терпеть действий, нацеленных на «независимость Тайваня». Об этом пишет ТАСС.

Он особо подчеркнул, что любая попытка продвижения «независимости Тайваня» будет встречена с позиции нетерпимости и непримиримости.

Регион КНР Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в соответствии с официальной позицией Пекина, поддерживаемой многими странами, включая Россию.