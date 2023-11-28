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В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну

28 ноября 2023 09:16
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Представитель китайского правительства заявил, что Китай готов создавать предпосылки для мирного объединения с китайским Тайванем, но не будет терпеть действий, нацеленных на «независимость Тайваня». Об этом пишет ТАСС.

Он особо подчеркнул, что любая попытка продвижения «независимости Тайваня» будет встречена с позиции нетерпимости и непримиримости.

Регион КНР Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в соответствии с официальной позицией Пекина, поддерживаемой многими странами, включая Россию.

# Международная политика

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