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Женщина в самолёте инсценировала роды, чтобы мигранты смогли сбежать

08 декабря 2022 09:07
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Новости Испании. 28 мигрантов сбежали из самолета, который совершил аварийную посадку в Барселоне. Во время рейса беременная женщина инсценировала роды, в результате пассажиры – на борту их было более 200 – вынужденно приземлились в аэропорту Эль-Прат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина в самолёте инсценировала роды, чтобы мигранты смогли сбежать-1

Якобы рожавшую женщину тут же доставили в больницу, после чего врачи сообщили о симуляции. План мигрантов не сработал в полной мере: половина из сбежавших уже задержаны. Некоторых вернули в самолет, других депортировали в Марокко. Тем не менее 14 удалось скрыться, сейчас они числятся пропавшими без вести.

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# Беженцы # Новости Испании # Фотофакт

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