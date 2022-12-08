Женщина в самолёте инсценировала роды, чтобы мигранты смогли сбежать

Новости Испании. 28 мигрантов сбежали из самолета, который совершил аварийную посадку в Барселоне. Во время рейса беременная женщина инсценировала роды, в результате пассажиры – на борту их было более 200 – вынужденно приземлились в аэропорту Эль-Прат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Якобы рожавшую женщину тут же доставили в больницу, после чего врачи сообщили о симуляции. План мигрантов не сработал в полной мере: половина из сбежавших уже задержаны. Некоторых вернули в самолет, других депортировали в Марокко. Тем не менее 14 удалось скрыться, сейчас они числятся пропавшими без вести.