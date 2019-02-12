Женщина с ребёнком выпрыгнула из окна: на пожаре в Нью-Дели погибли 17 человек

Новости Индии. В результате крупного пожара в отеле индийского Нью-Дели погибли 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В результате крупного пожара в отеле индийского Нью-Дели погибли 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще трое получили травмы и были госпитализированы. Пламя вспыхнуло в гостинице ранним утром. Прибывшим к месту ЧП специалистам удалось спасти более 30 постояльцев.
Пытаясь спастись от огня, женщина с ребенком выпрыгнули из окна и погибли. Остальные жертвы скончались от удушья. Возгорание ликвидировано.
Пожарные пытаются выяснить, что привело к трагедии. По предварительным данным, инцидент произошел из-за короткого замыкания.