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Женщина с ребёнком выпрыгнула из окна: на пожаре в Нью-Дели погибли 17 человек

12 февраля 2019 09:19
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Новости Индии. В результате крупного пожара в отеле индийского Нью-Дели погибли 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Женщина с ребёнком выпрыгнула из окна: на пожаре в Нью-Дели погибли 17 человек-1

Еще трое получили травмы и были госпитализированы. Пламя вспыхнуло в гостинице ранним утром. Прибывшим к месту ЧП специалистам удалось спасти более 30 постояльцев.

Пытаясь спастись от огня, женщина с ребенком выпрыгнули из окна и погибли. Остальные жертвы скончались от удушья. Возгорание ликвидировано.

Женщина с ребёнком выпрыгнула из окна: на пожаре в Нью-Дели погибли 17 человек-4

Пожарные пытаются выяснить, что привело к трагедии. По предварительным данным, инцидент произошел из-за короткого замыкания.

# Пожар # Фотофакт

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