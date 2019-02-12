Китайский Новый год продлится до 19 февраля

Новости Китая. А в Китае тем временем продолжают с размахом отмечать Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это особый праздник, у которого нет точной даты, поскольку он привязан к лунному восточному календарю. Гулянья продлятся до 19 февраля. Считается, что в эти дни зима встречает весну и начинается новый жизненный цикл.