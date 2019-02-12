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Китайский Новый год продлится до 19 февраля

12 февраля 2019 07:03
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Новости Китая. А в Китае тем временем продолжают с размахом отмечать Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский Новый год продлится до 19 февраля-1

 Это особый праздник, у которого нет точной даты, поскольку он привязан к лунному восточному календарю. Гулянья продлятся до 19 февраля. Считается, что в эти дни зима встречает весну и начинается новый жизненный цикл.

Китайский Новый год продлится до 19 февраля-4

Китайский Новый год продлится до 19 февраля-6

Миллионы китайцев в это время возвращаются на родину, чтобы встретить Новый год среди близких и друзей. Сезон таких поездок считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

# Праздники # Фотофакт

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