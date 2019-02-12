Зачем недовольные итальянцы выливают тонны молока на дорогу?

Новости Италии. Реки из молока полились на дороги Италии. Таким образом местные фермеры выражают протест против низких закупочных цен на сырье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольные аграрии вылили с моста на проезжую часть и автомобили несколько тонн овечьего молока. Они заявили, что лучше уничтожат продукцию, чем будут продавать ее по такой низкой цене.