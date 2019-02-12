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Зачем недовольные итальянцы выливают тонны молока на дорогу?

12 февраля 2019 08:50
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Новости Италии. Реки из молока полились на дороги Италии. Таким образом местные фермеры выражают протест против низких закупочных цен на сырье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем недовольные итальянцы выливают тонны молока на дорогу?-1

Недовольные аграрии вылили с моста на проезжую часть и автомобили несколько тонн овечьего молока. Они заявили, что лучше уничтожат продукцию, чем будут продавать ее по такой низкой цене.

Зачем недовольные итальянцы выливают тонны молока на дорогу?-4

Протест распространяется по всему острову Сардиния. Фермеры заявили: пока соглашение не будет достигнуто, они продолжат молочные протесты.

# Акции протеста # Фотофакт

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