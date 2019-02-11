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В центре Риги прошёл митинг в поддержку честных выборов мэра

11 февраля 2019 19:15
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Новости Латвии. Жители высказали солидарность с градоначальником Нилом Ушаковым, у которого прошли обыски дома и в офисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Риги прошёл митинг в поддержку честных выборов мэра-1

Это стало продолжением коррупционного скандала в местном муниципальном транспортном предприятии. Мэр отрицает свою причастность к нему, но в Рижской думе стоит вопрос об отставке Нила Ушакова.

В центре Риги прошёл митинг в поддержку честных выборов мэра-4

Он возглавляет политическую партию «Согласие», популярную среди русскоязычного населения Латвии. К слову, не без поддержки нынешнего руководства столичной мэрии Рига в паре с Минском получила право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

# Акции протеста # Фотофакт

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