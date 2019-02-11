В центре Риги прошёл митинг в поддержку честных выборов мэра

Новости Латвии. Жители высказали солидарность с градоначальником Нилом Ушаковым, у которого прошли обыски дома и в офисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало продолжением коррупционного скандала в местном муниципальном транспортном предприятии. Мэр отрицает свою причастность к нему, но в Рижской думе стоит вопрос об отставке Нила Ушакова.