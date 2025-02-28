Железнодорожники Молдовы вновь вышли на протесты

Трудности с оплатой счетов есть и у железнодорожников Молдовы. Они уже более полугода не получают денег за свою работу из-за тяжелого положения отрасли. В знак протеста работники выходят на улицы, требуя от правительства погасить задолженность, которая уже составила почти 2 миллиона долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная акция прошла в городе Бельцы. Там железнодорожники провели митинг у здания мэрии, призывая власти обратить внимание на проблему. Для того чтобы хоть как-то выжить, люди даже вынуждены брать кредиты, которые не могут погасить. Это уже не первый подобный протест: две недели назад в Кишиневе сотни транспортников также требовали выплатить им заслуженные деньги. Однако у властей на это нет финансов. Железная дорога Молдовы сама находится в бедственном положении из-за сокращения объемов перевозок. Для того чтобы остаться на рынке, она распродает имущество и даже рельсы.