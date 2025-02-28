Стоимость электроэнергии в Литве вырастет на 40% в сравнении с февралям – Минэнерго страны

Жителей Литвы с марта ждет очередное и существенное подорожание электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики. По его словам, стоимость электричества по сравнению с февралем вырастет в среднем на 40 процентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с отключением от системы БРЭЛЛ (энергопояса, соединявшего страны Балтии, Беларусь и Россию) и подключением к европейской электросистеме, которое стоило Литве несколько десятков миллионов евро. Кроме того, электроэнергия, получаемая от новых поставщиков – Финляндии, Швеции и Польши – тоже обходится недешево. Однако, по словам главы ведомства, ситуация с ценами скоро стабилизируется. В основном из-за теплой погоды, когда потребление электричества упадет. Он также призвал граждан покупать и устанавливать солнечные батареи, поскольку: «В настоящее время цены для этого благоприятны».