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Госдеп США: представители РФ и США обсудили нормализацию работы дипмиссий

28 февраля 2025 13:34
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Представители США и России обсудили шаги по нормализации работы дипмиссий на встрече в Стамбуле и договорились о новых контактах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Госдеп США: представители РФ и США обсудили нормализацию работы дипмиссий-1

Фото: pixabay

США высказали обеспокоенность банковскими услугами и наймом работников, заявили о необходимости поддерживать уровень сотрудников посольства в Москве. Встреча длилась почти шесть с половиной часов.

Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на успешное решение проблем. Мария Захарова сообщила, что это первая встреча в череде консультаций по российско-американским отношениям.

# Международная политика # Сергей Лавров

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