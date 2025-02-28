Госдеп США: представители РФ и США обсудили нормализацию работы дипмиссий

Представители США и России обсудили шаги по нормализации работы дипмиссий на встрече в Стамбуле и договорились о новых контактах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

США высказали обеспокоенность банковскими услугами и наймом работников, заявили о необходимости поддерживать уровень сотрудников посольства в Москве. Встреча длилась почти шесть с половиной часов.

Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на успешное решение проблем. Мария Захарова сообщила, что это первая встреча в череде консультаций по российско-американским отношениям.