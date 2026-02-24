В Литве резкая смена погоды обернулась катастрофой для жителей. Днем столбик термометра пополз вверх, а ночью ударил мороз. Тротуары превратились в сплошной каток, и теперь больницы Вильнюса штурмуют пациенты с переломами и ушибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За полдня количество вызовов скорой в столице страны увеличилось на треть. Операторы приняли более 350 звонков. Люди в панике обрывают провода приемных даже не ради помощи, а чтобы просто спросить, куда можно доехать самостоятельно, потому что ждать скорую слишком долго. Из-за гололедицы транспорт застревает на дорогах, особенно в отдаленных районах. Больницы переполнены. Врачи не успевают принимать пациентов с тяжелыми травмами из-за нехватки персонала. Людей ставят в очереди к и без того загруженным травматологам. Время ожидания приема растягивается на несколько дней.