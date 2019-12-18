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Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса

18 декабря 2019 13:02
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Новости Австралии. В Австралии зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса-1

Накануне температура воздуха прогрелась почти до 41 градуса. Эта цифра – среднее максимальное значение температур по всей стране.

Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса-4

Показатели превысили предыдущий рекорд, установленный почти 7 лет назад. Жара с сильным ветром создает опасную пожарную обстановку. За последние месяцы в Австралии уже произошло свыше сотни пожаров. Огонь уничтожил  более 700 строений и не менее 3 миллионов гектаров земель. Жертвами стихии стали 6 человек.

# Погода # Фотофакт

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