Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса

Новости Австралии. В Австралии зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне температура воздуха прогрелась почти до 41 градуса. Эта цифра – среднее максимальное значение температур по всей стране.

Показатели превысили предыдущий рекорд, установленный почти 7 лет назад. Жара с сильным ветром создает опасную пожарную обстановку. За последние месяцы в Австралии уже произошло свыше сотни пожаров. Огонь уничтожил более 700 строений и не менее 3 миллионов гектаров земель. Жертвами стихии стали 6 человек.