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В Саудовской Аравии рухнул каменный забор университета: погибли 2 человека

18 декабря 2019 08:59
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Новости Саудовской Аравии. Обрушилось ограждение вокруг университета: погибли 2 человека, ещё 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Саудовской Аравии рухнул каменный забор университета: погибли 2 человека-1

Студентов и сотрудников вуза экстренно эвакуировали. На месте происшествия работают 16 спасательных бригад.

В Саудовской Аравии рухнул каменный забор университета: погибли 2 человека-4

Под завалами рухнувшего каменного забора могут быть люди. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Саудовской Аравии рухнул каменный забор университета: погибли 2 человека-7

# Обрушение дома # Фотофакт

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