В Саудовской Аравии рухнул каменный забор университета: погибли 2 человека

Новости Саудовской Аравии. Обрушилось ограждение вокруг университета: погибли 2 человека, ещё 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентов и сотрудников вуза экстренно эвакуировали. На месте происшествия работают 16 спасательных бригад.

Под завалами рухнувшего каменного забора могут быть люди. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.