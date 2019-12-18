Прямой эфир

С песнями и шутками прошло религиозное шествие клоунов в Мехико

18 декабря 2019 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Улицы Мехико заполонили тысячи клоунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С песнями и шутками прошло религиозное шествие клоунов в Мехико-1

Профессиональные весельчаки в больших ботинках и разноцветных париках приехали со всех уголков страны, чтобы помолиться Деве Марие Гваделупской, – святой, которую они считают своей покровительницей. Этой традиции уже больше 30 лет.

С песнями и шутками прошло религиозное шествие клоунов в Мехико-4

После красочного парада с шутками и песнями клоуны идут к базилике, благодарят святую за то, что имеют, и просят защиты на следующий год. Чтобы стать участником этого паломничества ежегодно в Мехико приезжают десятки туристов.

С песнями и шутками прошло религиозное шествие клоунов в Мехико-7





# Праздники # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Огромные трещины на стенах: в Китае произошло землетрясение
18 декабря 2019 09:14

Огромные трещины на стенах: в Китае произошло землетрясение

В Саудовской Аравии рухнул каменный забор университета: погибли 2 человека
18 декабря 2019 08:59

В Саудовской Аравии рухнул каменный забор университета: погибли 2 человека

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год
18 декабря 2019 08:52

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год