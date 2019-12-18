С песнями и шутками прошло религиозное шествие клоунов в Мехико

Профессиональные весельчаки в больших ботинках и разноцветных париках приехали со всех уголков страны, чтобы помолиться Деве Марие Гваделупской, – святой, которую они считают своей покровительницей. Этой традиции уже больше 30 лет.

После красочного парада с шутками и песнями клоуны идут к базилике, благодарят святую за то, что имеют, и просят защиты на следующий год. Чтобы стать участником этого паломничества ежегодно в Мехико приезжают десятки туристов.