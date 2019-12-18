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Огромные трещины на стенах: в Китае произошло землетрясение

18 декабря 2019 09:14
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Новости Китая. На юго-западе страны произошло землетрясение: пострадали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Огромные трещины на стенах: в Китае произошло землетрясение -1

Магнитуда подземных толчков составляла 5,2. Природный катаклизм повредил десятки зданий: на стенах образовались большие трещины. Почти 12 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Огромные трещины на стенах: в Китае произошло землетрясение -4

Для железнодорожного транспорта ввели скоростные ограничения. В наиболее пострадавшие районы направлены бригады медиков и пожарных. Информации о погибших пока не поступало.

Огромные трещины на стенах: в Китае произошло землетрясение -7

# Землетрясение # Фотофакт

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