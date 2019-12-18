Огромные трещины на стенах: в Китае произошло землетрясение

Новости Китая. На юго-западе страны произошло землетрясение: пострадали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. На юго-западе страны произошло землетрясение: пострадали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магнитуда подземных толчков составляла 5,2. Природный катаклизм повредил десятки зданий: на стенах образовались большие трещины. Почти 12 тысяч домохозяйств остались без электричества.
Для железнодорожного транспорта ввели скоростные ограничения. В наиболее пострадавшие районы направлены бригады медиков и пожарных. Информации о погибших пока не поступало.